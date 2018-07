Millonarios descarta negociar zagueiro Román Torres com Palmeiras

Um dos alvos do Palmeiras para reforçar a equipe na próxima temporada, Román Torres teve sua permanência confirmada pelo presidente do Millonarios, Felipe Gaitán, nesta terça-feira. Sem citar nomes, o dirigente admitiu ter recebido uma boa proposta pelo jogador, mas apontou a intenção de manter boa parte do elenco campeão colombiano.

"Tivemos uma excelente oferta por Torres, mas queremos manter ele e todo o elenco que acabou de ser campeão. Ele fica, foi fundamental e fez uma campanha impressionante. Agora está de férias, mas vamos conversar e discutir a possibilidade de estender seu contrato", declarou, em entrevista à Rádio Antena 2, da Colômbia.

Torres entrou na lista de reforços do Palmeiras depois da boa apresentação que teve diante do time brasileiro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Millonarios conquistou a vaga nas quartas após perder a primeira partida, em São Paulo, por 3 a 1 e vencer a volta, em Bogotá, por 3 a 0.

Sem Torres, o Palmeiras deve correr atrás de outros zagueiros para compor o elenco de 2013, já que quatro jogadores da posição foram dispensados após o fim do último Campeonato Brasileiro. Sem contrato, Adalberto Román e Thiago Heleno deixaram o clube, enquanto Leandro Amaro e Wellington ainda possuem vínculo, mas serão negociados.