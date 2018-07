Milner perde pênalti, Liverpool decepciona e só empata em casa com o Southampton

Em um jogo no qual James Milner desperdiçou um pênalti que poderia ter dado o triunfo ao seu time, o Liverpool decepcionou ao não passar de um empate por 0 a 0 com o Southampton, em casa, em um dos dois confrontos deste domingo pela antepenúltima rodada do Campeonato Inglês.

O péssimo resultado em Anfield Road fez o Liverpool chegar aos 70 pontos na terceira posição da competição e seguir com a sua vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa sob ameaça, sendo que agora a vantagem sobre o Manchester City, quarto colocado, é de apenas um ponto - o time do brasileiro Gabriel Jesus passou a contabilizar 69 na tabela de classificação ao golear o Crystal Palace por 5 a 0, no último sábado.

Os três primeiros colocados do Inglês garantem vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o quarto entrará nos playoffs que valem um lugar na competição continental. Com 65 pontos e neste domingo travando um clássico com o Arsenal, em Londres, o Manchester United também ainda almeja um lugar no principal torneio interclubes da Europa por meio do Inglês.

Já o Southampton foi aos 42 pontos na décima posição com o bom resultado fora de casa, mas o time não tem mais nenhum objetivo a almejar nesta reta final da competição nacional, na qual voltará a jogar na quarta-feira, contra o Arsenal, em casa. O Liverpool, por sua vez, atuará apenas no próximo domingo, contra o West Ham, em Londres, em seu penúltimo jogo neste Inglês.

Para o Liverpool, dos brasileiros Philippe Coutinho, Roberto Firmino e Lucas Leiva, o empate deste domingo foi decepcionante também pelo fato de que Milner não perdia um pênalti no torneio nacional desde 2009.

O lateral-esquerdo teve a chance de dar a vitória ao Liverpool aos 20 minutos da etapa final, pouco depois de Origi ser lançado por Lucas Leiva, que entrara no lugar de Lalana, e cair na área em uma disputa com Stephens, que tocou o braço na bola e viu o árbitro assinalar a penalidade.

Na hora da batida, porém, o goleiro Foster praticou grande defesa após a cobrança de Milner em seu canto direito e assegurou a permanência do 0 a 0 no placar.

Depois do empate deste domingo e de ir buscar a reação no jogo contra o West Ham, o Liverpool irá fechar a sua campanha neste Inglês em casa, diante do Middlesbrough, no dia 21 de maio, quando o Southampton também terminará sua trajetória na competição com o apoio de seus torcedores, contra o Stoke City.