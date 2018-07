Milton Cruz comanda treino após saída de Emerson Leão

Antes da atividade no CT da Barra Funda, Milton Cruz reuniu o elenco à beira do gramado para uma conversa. Depois, todos trabalharam por uma hora em campo reduzido. "Foi um treino mais para relaxar. Os jogadores ficaram chateados com a saída do Leão, que era o comandante e estava com a gente há bastante tempo", garantiu o interino.

Milton Cruz, que fará, diante do Cruzeiro, sábado em Belo Horizonte, o seu 17.º como interino à frente do São Paulo, usou um discurso apaziguador para tentar garantir a paz no Morumbi. "O pessoal gostou do treino, todo mundo foi bem. Isso é importante e aos poucos vamos passar o que queremos", disse.

Emerson Leão foi demitido nesta terça-feira, após rápida conversa com o presidente Juvenal Juvêncio. Ele havia assumido comando da equipe em outubro de 2011 e somou 26 vitórias, 12 derrotas e seis empates nesse período, mas fracassou em todas as competições que dirigiu a equipe. No ano passado, não conseguiu classificar o time para a Libertadores no Campeonato Brasileiro e também não teve êxito na Copa Sul-Americana.

Em 2012, mesmo após a reformulação do elenco, o desempenho não melhorou, apesar do São Paulo ter vencido 11 partidas consecutivas no começo da temporada. Leão teve divergências com a diretoria, que exigiu a barração do zagueiro Paulo Miranda. Além disso, o time caiu nas semifinais do Campeonato Paulista, ao ser batido pelo Santos, e da Copa do Brasil, na semana passada, quando foi eliminado pelo Coritiba.