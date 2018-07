Milton Cruz diz para TV do México que Osorio deixará o São Paulo

O destino do técnico colombiano Juan Carlos Osorio parece mesmo ser bem longe do São Paulo. Nesta segunda-feira, em um entrevista para a TV Univision, do México, o coordenador técnico Milton Cruz revelou que o treinador está mesmo de saída do clube do Morumbi para assumir imediatamente o comando da seleção mexicana, que inicia em novembro a disputa das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018.

"Vai ser difícil porque ele vai, está acostumado, o jogador também já está acostumado. Aqui é difícil um treinador sair como ele está saindo, na fase final do campeonato, e ele ter que sair. Eu sei que ele fez muito para poder ficar aqui mais tempo, para terminar o ano com o time, mas infelizmente nós sabemos da necessidade do México para que ele vá porque tem jogos importantes das eliminatórias da Copa do Mundo e também tem esse jogo contra os Estados Unidos", afirmou Milton Cruz à Univision.

No último sábado, depois da vitória sobre o Atlético Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro, Osorio afirmou que irá anunciar a sua decisão sobre o futuro nesta quarta-feira. O colombiano tenta convencer a Federação Mexicana de Futebol a esperá-lo até o fim do ano porque tem a possibilidade de vencer a Copa do Brasil pelo São Paulo e não gostaria de interromper o trabalho no meio da temporada.

"É muito difícil para o clube que está numa semifinal de Copa do Brasil e o São Paulo nunca foi campeão e temos chances. Mas as equipes que estão são boas. Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Santos. Todos têm chance de ser campeão", afirmou Milton Cruz, que deve assumir o comando do time de forma interina.