Milton Cruz defende permanência no São Paulo: 'Tenho história'

A vitória do São Paulo sobre a Portuguesa por 3 a 0, nesta quarta-feira, foi um cartão de visitas do técnico interino Milton Cruz. O coordenador técnico dedicou o resultado a Muricy Ramalho e, na entrevista depois do jogo no Morumbi, enalteceu as suas qualidades e a história de 21 anos no clube para defender que merece continuar, e não ser demitido com a possível chegada de um novo treinador.

O presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, disse antes da partida, válida pelo Campeonato Paulista, que procura um novo treinador e que existe a possibilidade de toda a comissão técnica ser trocada, caso o profissional que vier deseje essa alteração. A possibilidade, porém, não amedronta Milton Cruz, que disse merecer ficar. "Tenho história aqui, fui campeão brasileiro várias vezes, da Libertadores e do Mundial. Revelei jogadores. Todo mundo me conhece no São Paulo e sabe da minha índole."

É a 17ª passagem do interino no comando do São Paulo. Milton está desde 1994 na comissão técnica. Como atacante na década de 1980, lembrou que deu retorno ao clube quando foi vendido para o futebol dos Estados Unidos. "Nunca me senti ameaçado no clube. Sempre dei retorno e sair não me passa pelo cabeça. Sou referência para outros clubes e tenho carinho pelos dirigente. Confio neles. Fiquei no São Paulo mesmo depois de receber propostas de outros times e até da seleção", explicou.

Apesar da procura por novo treinador desde a saída de Muricy Ramalho, na última segunda-feira, um cenário apresentado por Aidar é a efetivação de Milton Cruz no cargo de técnico. A possibilidade ganhou força antes da partida, o presidente foi ao CT da Barra Funda e conversou com o interino. "Ele me conhece há anos e sabe da minha capacidade. Vou fazer o melhor para permanecer no São Paulo", disse Milton, que vai comandar o São Paulo nas quartas de final do Estadual, contra o Red Bull, no próximo fim de semana.