Milton Cruz diz que deve mudar escalação do São Paulo

"Amanhã (quarta-feira) vamos fazer um pouco de chute a gol, na quinta-feira quero ver se faço um coletivo e depois, na sexta-feira, mais bola parada, estudar bem o Cruzeiro", declarou. "Pretendo fazer algumas mudanças. Vou falar com alguns jogadores que não estão rendendo. Mas no próximo jogo quem sabe estes não podem voltar ao time", completou.

Apesar do momento são-paulino, Milton Cruz garantiu que a equipe pode vencer no sábado, mesmo atuando no Independência. Ele lembrou que o próprio Cruzeiro passou por uma fase ruim recentemente, mas se recuperou e hoje é o líder do Brasileirão, com 14 pontos, após a vitória sobre o Vasco, em São Januário, no último final de semana.

"Assim como o Cruzeiro foi em São Januário e venceu o Vasco, nós temos chances de ir lá em Minas e conseguir um bom resultado. Temos time para isso e espero que a gente possa permanecer perto dos líderes da competição", afirmou o interino, lembrando que o São Paulo está em oitavo, com nove pontos.

Para alcançar este objetivo, Milton Cruz sabe que precisará mudar não somente as peças em campo, mas também o psicológico dos jogadores. "Conversei com eles justamente sobre isso. Só nós vamos conseguir sair deste lugar que chegamos, com muita vontade, dedicação e união. Os jogadores estão querendo isso também, sair do mau momento. Vamos buscar uma sequência de vitória, até para quando o novo treinador chegar estar bem colocado", disse.