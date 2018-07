Milton Cruz diz que time do São Paulo está 'querendo reagir'

SÃO PAULO - A má fase do São Paulo, que culminou na demissão do técnico Ney Franco na semana passada, teve sequência com a derrota por 2 a 0 para o Santos, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, em pleno Morumbi. O técnico interino Milton Cruz apontou que a equipe está "querendo reagir" e que uma vitória sobre o Bahia, quarta-feira, novamente em casa, em jogo adiantado da 11.ª rodada, seria fundamental para isso.

"O grupo está querendo reagir, contra o Santos eles correram para vencer, mas infelizmente não foi uma noite nossa. Se tivesse entrado uma bola talvez tivéssemos ganhado. Conversei com alguns jogadores para dar moral para eles para conseguirmos essa vitória. O Bahia tem um excelente treinador, que é o Cristóvão (Borges), e jogadores experientes", declarou.

Para a partida, no entanto, Milton Cruz terá desfalques. O lateral Douglas e o zagueiro Rafael Toloi estão machucados e não atuaram contra o Santos. No clássico, os volantes Denilson e Wellington receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. Com tantas baixas, o interino fez mistério e não confirmou a equipe.

"Não gostaria de mudar muito a equipe, mas tive a perda do Toloi e do Douglas e agora do Denilson e do Wellington. Contra o Santos procurei colocar o Rodrigo Caio como um terceiro zagueiro para dar mais liberdade para o Juan atacar. Tivemos algumas chances com ele e tentei dar mais proteção com os volantes", apontou.

Milton Cruz apontou que vai analisar a atuação do Bahia na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, também no domingo, para definir a escalação. "Já tenho uma base, mas vou ver o jogo inteiro deles contra o Corinthians para observar, e uns jogos anteriores fora de casa para ver a formação. Ainda estou em dúvida."