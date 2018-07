Milton Cruz entrega São Paulo 'tranquilo' ao técnico Adílson Batista

PORTO ALEGRE - Quando Milton Cruz assumiu o comando do São Paulo interinamente, a equipe estava em crise após três derrotas consecutivas. No entanto, com o auxiliar como treinador, foram duas vitórias em duas partidas no Campeonato Brasileiro, o que faz com que o novo técnico, Adílson Batista, assuma o posto com certa "tranquilidade", já que o time está em segundo lugar, com 21 pontos.

"Ele vai encontrar tranquilidade. Um time que vem de duas vitórias difíceis. Tranquilidade para trabalhar e tem total apoio de todos. Vou passar o máximo de informações para que ele possa estar bem e chegar com o pé direito", declarou Milton Cruz.

A vítima são-paulina do último domingo foi o Internacional, que perdeu por 3 a 0, em casa. O primeiro gol foi marcado por Casemiro, com quem Adílson não poderá contar em seus primeiros jogos, já que o volante se apresenta à seleção brasileira para a disputa do Mundial Sub-20. No entanto, ele terá o retorno de Lucas, que estava com o Brasil na Copa América.

"Já conversei bastante com o Adilson. Ele deu total apoio aos jogadores antes da partida. Ele pegará um time de toque de bola, com jogadores de qualidade. Perdemos o Casemiro, mas temos a volta do Lucas. Espero que a gente possa seguir bem no campeonato", apontou Milton Cruz.

Adílson Batista chega ao São Paulo sob certa desconfiança, por conta de seus três últimos trabalhos. No Corinthians, no Santos e no Atlético-PR, o treinador não conseguiu os resultados esperados e acabou deixando o cargo rapidamente. Ele será apresentado ainda nesta segunda-feira, às 16 horas.