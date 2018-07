Milton Cruz escala time titular do São Paulo em treino sem Luis Fabiano

O técnico Milton Cruz começou nesta terça-feira a definir o São Paulo para o jogo contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe treinou sem Luis Fabiano, que foi poupado da atividade por estar com dores na coxa direita, e teve Alan Kardec como o atacante fixo no coletivo realizado no CT da Barra Funda.

O elenco contou com os retornos de Lucão e Rodrigo Caio, que estavam na seleção olímpica e voltaram a formar a dupla titular de zaga. O lateral-esquerdo Carlinhos entrou como titular na equipe e Dênis foi mantido como goleiro na vaga de Rogério Ceni. O titular se recupera de lesão no pé direito, está fora da partida de quinta e dificilmente vai jogar no domingo, contra o Corinthians, no Itaquerão.

Milton Cruz armou o time titular com: Dênis; Bruno, Lucão, Rodrigo Caio e Carlinhos; Thiago Mendes, Wesley, Michel Bastos, Ganso e Alexandre Pato; Alan Kardec. Na segunda parte da atividade o treinador trocou Pato por Rogério, já como uma prévia da possível escalação contra o Corinthians, no domingo, quando o artilheiro do time no ano não poderá jogar por questões contratuais.

A equipe reserva no treino teve Renan Ribeiro; Auro, Lyanco, Edson Silva e Reinaldo; Hudson, João Schimidt e Daniel; Wilder, Rogério e Centurión. Luis Fabiano ficou apenas na academia, mas, segundo o clube, não preocupa para o jogo de quinta-feira e deve ser relacionado para o confronto.