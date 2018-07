Milton Cruz faz mistério sobre o ataque para encarar o Cruzeiro

São Paulo começou a partida contra o Flamengo, domingo, no Morumbi, com Boschilia e Luis Fabiano. Pato entrou durante a partida e Centurión se recupera de uma virose, mas deve ter condições de atuar na quarta-feira, contra o Cruzeiro. Assim, abre uma disputa no ataque tricolor e o técnico Milton Cruz faz mistério sobre quem vai atuar.

"Tenho uma maneira de pensar. O jogo será difícil contra o Cruzeiro e vou ver o que é melhor para o São Paulo. Vamos estudar uma maneira de jogar e escolher o jogador. Tenho na minha cabeça e não é porque fez o gol que vai jogar", disse o treinador, dando a entender que Luis Fabiano pode começar no banco de reservas.

Tudo depende da condição física de Centurión. Ele se recupera de uma virose e ainda não é certo que chegará 100% bem fisicamente na partida. "Ele tem chance. O restante, a gente vai conversar. Um dia joga um, outro dia joga outro. Todo mundo está empenhado e unido para me ajudar" comentou o treinador.

Em relação a Luis Fabiano, Milton fez questão de ressaltar a qualidade do jogador, a quem o considera amigo. "Sou suspeito para falar, porque joguei nessa posição e conheço bem o Luis Fabiano e sua posição, até porque jogava na mesma posição e tinha um jeito como o dele, de querer sempre a bola. O Luis está de parabéns porque fez o gol e está se empenhando. O grupo está de parabéns e são jogadores que vemos a personalidades", completou.

O elenco do São Paulo se reapresenta na manhã desta segunda-feira, no CT e já inicia as atividades visando a partida contra o Cruzeiro. Michel Bastos, recuperado de dengue, deve ser a principal novidade da equipe.