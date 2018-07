Milton Cruz ganha apoio dos jogadores e cresce no São Paulo

Com a prancheta em mãos e muita conversa com os jogadores, o interino Milton Cruz recolocou o São Paulo em um ambiente tranquilo que há tempos o clube não vivia. O substituto de Muricy Ramalho ganhou a confiança do elenco e apesar de trocar peças, já tem definida uma forma do time do jogar.

Há quase um mês no cargo, o novo comandante fixou no São Paulo um esquema com três volantes e apenas um atacante. A formação deu à equipe quatro vitórias e apenas uma derrota na atual gestão, além da importante classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores.

O interino ainda teve a ajuda do preparador físico José Mário Campeiz, que passou a ser o seu braço direito e trabalhar junto na elaboração de treinos e rotinas de trabalho. Nesse novo cotidiano, Milton Cruz não abre mão de buscar se aproximar e conversar bastante com os jogadores. "Ele está do nosso lado. O time está muito feliz e tranquilo junto dele", disse o lateral-direito Bruno.

O jogador ex-Fluminense, aliás, é um dos que passou a ter mais espaço com o interino. Contratado no começo do ano, perdeu espaços para jogadores improvisados no setor, como o zagueiro Paulo Miranda e o volante Hudson, mas teve chance de ser titular contra o Corinthians, pela Libertadores. Outro que ganhou voto de confiança foi o lateral-esquerdo Carlinhos. Embora reserva de Reinaldo, recebeu a oportunidade de enfrentar o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista.

"Ele (Milton Cruz) tem feio algo a mais na parte física. Está agregando nessa parte, está sendo mais intenso e vem dando resultado. O grupo está bem fechado e ele está dando uma boa sequência para a equipe", elogiou o atacante Alexandre Pato em entrevista ao canal SporTV.

O interino também tem na religiosidade uma grande característica. Católico fervoroso, costuma frequentar as missas do padre Marcelo Rossi em uma igreja na Zona Sul, onde também encontra, inclusive, o técnico Tite, do Corinthians.