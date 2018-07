Milton Cruz lamenta eliminação do São Paulo e culpa desgaste da equipe O técnico Milton Cruz lamentou a eliminação do São Paulo para o Santos na semifinal do Campeonato Paulista, ainda mais porque os gols adversários saíram em jogadas que já eram temidas, tendo em vista as características do adversário. "Acho que tomamos um gol que a gente não estava esperando, mesmo sabendo que o contra-ataque deles era forte. Infelizmente, o rapaz foi feliz, arrancou e conseguiu dar um belo chute e fazer o gol", explicou o treinador.