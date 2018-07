Milton Cruz testa Ganso e Carlinhos em novas funções no São Paulo

O técnico Milton Cruz comandou nesta sexta-feira mais uma atividade tática no São Paulo onde fez alguns testes de posicionamentos dos jogadores e o que mais chamou a atenção foram as mudanças de Carlinhos e Paulo Henrique Ganso no campo.

Como aconteceu nos tempos em que Juan Carlos Osorio comandava o clube, o lateral-esquerdo Carlinhos treinou como meio-campista. O ex-técnico Doriva disse, ainda quando era técnico do São Paulo, que pretendia contar com o jogador na lateral.

Já Ganso foi testado como um "falso camisa 9", próximo de Alan Kardec e Alexandre Pato. Vale lembrar que o atacante Luis Fabiano não deve ter seu contrato renovado no final da temporada e o clube estuda a contratação de um jogador para a posição.

"Ainda estou observando muita coisa. Só a partir de segunda-feira é que vamos começar a trabalhar mais voltado para o Atlético-MG", disse Milton Cruz, em uma rápida conversa com jornalistas nesta sexta-feira.

O meia Michel Bastos se recupera de gripe deixou o treinamento mais cedo, sendo substituído pelo garoto Murilo, das categorias de base. Após o treino, os jogadores foram para o vestiário e Milton Cruz fez questão de acompanhar de perto o trabalho do time sub-20, que treinou nesta sexta-feira no CT da Barra Funda e se prepara para a decisão da Copa do Brasil da categoria, contra o Atlético-PR.

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam quinta-feira, às 22h, no Morumbi. A equipe tricolor ocupa a quinta colocação na tabela com 53 pontos, um a menos que o Santos.