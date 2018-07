Milton Cruz pede para que São Paulo defina novo treinador logo

SÃO PAULO - Se o São Paulo não tem muita pressa para definir o seu novo treinador e promete fornecer novidades sobre o assunto apenas a partir de segunda-feira, Milton Cruz afirmou que espera que o novo comandante da equipe seja confirmado logo. Existe, porém, a possibilidade de o time voltar a ser comandado pelo técnico interino no próximo dia 17, quando enfrentará o Internacional, no Beira-Rio, pela décima rodada do Brasileirão.

"Eu sou funcionário do clube, estou à disposição. Enquanto não vier um novo treinador vamos trabalhando. Espero que possa vir o mais rápido possível", ressaltou Milton Cruz, logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no último sábado à noite, no Morumbi, pela nona rodada do torneio nacional. O triunfo encerrou um jejum de três jogos sem vitórias, sendo que o time acumulou três derrotas nestes confrontos - para o Corinthians (5 a 0), Botafogo (2 a 0) e Flamengo (1 a 0).

"Depois de três derrotas é sempre importante conseguir uma vitória como essa. Dá tranquilidade para trabalhar. Temos uma semana para treinar e estudar o time do Internacional. Não adianta vencer hoje e perder o próximo", completou Milton Cruz, em entrevista coletiva.

Já o meia Marlos, autor do segundo gol do São Paulo diante do Cruzeiro, ressaltou que o time mostrou poder de reação no duelo contra os cruzeirenses depois de selar um pacto para mudar o panorama adverso que vinha amargando. "Tivemos uma conversa de que precisávamos mudar se quiséssemos algo a mais no campeonato. Fizemos um grande jogo, mas precisamos acertar algumas coisas. Foi uma vitória importantíssima para a nossa caminhada", enfatizou.

O volante Rodrigo Souto, por sua vez, destacou o empenho exibido pela equipe neste sábado no Morumbi. "Um dos nossos melhores jogos. Todo mundo se ajudando. Conseguimos jogar, colocamos a bola no chão. Não estávamos fazendo isso nos outros jogos", admitiu.