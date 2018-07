Milton tira Luis Fabiano e Reinaldo do time titular do São Paulo

No último jogo antes da chegada do técnico colombiano Juan Carlos Osorio, o São Paulo deve ter em campo duas novidades para enfrentar o Inter, no domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Milton Cruz organizou um treino coletivo nesta sexta-feira e indicou a saída do lateral-esquerdo Reinaldo e do atacante Luis Fabiano da equipe titular que entrou em campo no último sábado, na vitória sobre o Joinville. Nas vagas abertas por eles deverão entrar Carlinhos e Alexandre Pato.

O lateral-esquerdo Carlinhos treinou como titular na segunda parte do treino e se destacou pela força nas chegadas à linha de fundo. O jogador não atua há 40 dias. A última partida foi na derrota por 2 a 1 para o Santos, pela semifinal do Campeonato Paulista. Desde então, precisou se recuperar de uma contratura na coxa esquerda e Reinaldo voltou a ser o titular.

Na atividade desta sexta-feira os jogadores foram divididos em dois times e, para avançar ao campo adversário, a bola precisava passar entre cones colocados na linha de campo próximos à lateral. Com isso, o técnico fez os times se desmarcarem e buscarem as jogadas pelos cantos. Na primeira parte do trabalho os times tinham 12 jogadores e depois a atividade seguiu com 11 em cada time.

Ao fim da primeira metade do trabalho, Reinaldo cedeu a vaga para Carlinhos e Luis Fabiano foi quem deixou o campo para que o time ficasse com 11 jogadores. O lateral-direito Bruno também saiu de campo, mas segundo o médico do clube, José Sanchez, foi apenas por precaução. O jogador sentiu dores na panturrilha direita e deve ser escalado como titular em Porto Alegre. No treino, Hudson assumiu a posição do camisa 22.

A equipe titular que enfrentará o Inter, em Porto Alegre, deverá ser a seguinte: Rogério Ceni; Bruno, Paulo Miranda, Dória e Carlinhos (Reinaldo); Denilson, Souza, Thiago Mendes, Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato. O jogo no Beira-Rio será às 16 horas de domingo.