Milton Cruz vê Luis Fabiano pronto para voltar bem ao São Paulo

SÃO PAULO - Responsável por comandar os treinamentos dos jogadores do São Paulo que não foram ao Japão para o duelo com o Kashima Antlers, na última quarta-feira, pela Copa Suruga, o coordenador técnico Milton Cruz destacou nesta sexta-feira que o atacante Luis Fabiano teve uma boa preparação nos últimos dias. Para ele, o centroavante, recuperado de uma contratura na coxa direita, está pronto para ajudar o time, a partida do duelo deste domingo com a Portuguesa, a ajudar o time a reagir no Campeonato Brasileiro.

"O Luis Fabiano teve muito empenho e treinou a semana inteira sem dor. Ele precisava de alguns trabalhos de força e agilidade e conseguimos fazer isso nas atividades. Além dele, os atletas que voltaram mais cedo da excursão (Rafael Toloi, Fabrício, Jadson e Osvaldo) fizeram um bom trabalho conosco e espero que isso possa surtir efeito no domingo", avaliou o coordenador técnico.

Na excursão pela Europa e Japão, o São Paulo disputou quatro partidas, com apenas uma vitória, sobre o Benfica, e três derrotas, para Bayern de Munique, Milan e Kashima. Apesar disso, Milton Cruz avaliou que o time vai voltar ao Campeonato Brasileiro com o sistema defensivo mais seguro. Assim, na sua opinião, o próximo passo é melhorar o ataque.

"A excursão já mostrou uma boa evolução da parte defensiva. Agora, precisamos evoluir ofensivamente também. O trabalho de hoje foi muito bom e os jogadores se dedicaram o tempo todo. O Osvaldo também se cobrou muito durante o treino e acredito que chegaremos mais confiantes no jogo contra a Portuguesa", concluiu.

Na manhã deste sábado, com o técnico Paulo Autuori e todo o elenco, o São Paulo vai realizar o último treino antes do jogo contra a Portuguesa, domingo, às 18h30, no Canindé, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Morumbi está em 18º lugar no torneio nacional, uma posição à frente da Lusa. Ambas as equipes estão com nove pontos.