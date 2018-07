Milton Mendes admite que Vasco 'agrediu pouco' na derrota para Chapecoense

O Vasco ainda não conseguiu pontuar fora de casa no Campeonato Brasileiro. O mais recente tropeço longe de São Januário foi a derrota para a Chapecoense por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada da competição. O técnico Milton Mendes reconheceu que a equipe pressionou pouco o adversário no duelo realizado na Arena Condá, em Chapecó.

"Nossa estratégia era não levar gol e o Nenê prender a bola na frente. Conseguimos igualar a partida, mas no segundo tempo levamos aquele gol. Tentei dar velocidade com o Manga e com o Caio (Monteiro). Não deu certo. Agredimos pouco", admitiu.

Além das duas alterações citadas, o treinador optou por mexer na equipe ainda no primeiro tempo. Ele tirou o jovem Alan Cardoso, que tinha cartão amarelo, para a entrada do meia Andrezinho, mais experiente. "Fiz isso porque fiquei com receio que o Alan fosse expulso", explicou.

Milton ainda afirmou que o Vasco deu muitas chances em jogadas aéreas para o adversário. Na opinião dele, havia a possibilidade de ter saído com um melhor resultado. "Não foi um jogo muito bem jogado. O primeiro gol foi de bola parada... Sabíamos que eles são muito fortes no jogo aéreo e provaram isso. Depois disso igualamos. Vi o lance do Alan e me pareceu penalidade, mas o juiz não deu. Depois levamos um belíssimo gol. Tínhamos plenas condições de conquistar um ponto. Mas parabéns ao [Vágner] Mancini e ao time da Chapecoense. Temos que melhorar nossa performance fora de casa", reconheceu o técnico.

O Vasco volta para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira e já inicia a preparação para o duelo contra o Avaí, sábado, às 19 horas, em São Januário. O time carioca ocupa a 12ª colocação na tabela com nove pontos, a três da zona de rebaixamento.