Milton Mendes celebra ponto conquistado pelo Vasco e exalta veteranos

O empate por 1 a 1 com o Palmeiras, domingo, no Raulino Oliveira, levou o Vasco a completar o quarto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim o técnico Milton Mendes celebrou o ponto conquistado. Ele destacou o espírito de luta da equipe ao conseguir evitar a derrota mesmo após ficar em desvantagem aos 31 minutos do segundo tempo, com o gol de Guerra. Depois, Manga Escobar igualou o placar aos 42.

"Queríamos vencer, trabalhamos para isso. Fizemos de tudo, tivemos oportunidades. Mas fomos buscar um ponto contra uma equipe recheada de bons jogadores, excelente treinador e estrutura extraordinária. Meus jogadores estão de parabéns, não desistiram. Seguraram a pressão", afirmou.

Diante do Palmeiras, Milton Mendes contou com Luis Fabiano e Nenê, que entrou em campo nos primeiros minutos do segundo tempo. O treinador garantiu ter aprovado a atuação dos veteranos e indicou que deve apostar mais nos jogadores experientes para ajudar o Vasco a superar a instabilidade.

"Ambos estiveram bem. O Nenê sempre foi um jogador que nós queríamos. O Luis é nossa referência, a ponta do iceberg, precisamos muito dele. Estava cansado e não pude tirá-lo porque precisávamos dele. Fez tudo que podia, estamos orgulhosos. Se estiver bem na sequência, vamos mantê-lo. Temos ainda alguns jogadores que poderão entrar, como o Anderson Martins", disse.

O empate deixou o Vasco em 13º lugar no Brasileirão, com 25 pontos, três acima da zona de rebaixamento. Apesar da queda de rendimento na competição, Milton Mendes tentou exibir confiança na sua equipe, que voltará a jogar no próximo domingo, quando vai visitar o Bahia, na Fonte Nova.

"Nós nunca perdemos a confiança pelos resultados, sabemos para onde queremos ir. Não significa que está tudo ruim quando perdemos duas vezes. Muitos jogadores não estiveram no primeiro jogo, tivemos mudanças. Estamos em um lugar onde não esperavam, e poderíamos estar melhor. Esse ponto, diante das circunstâncias, foi bom. Mas estivemos mais perto de vencer do que de perder. Daqui a pouco as coisas mudam novamente para nós. As pessoas que gostam do Vasco podem ter certeza de que nunca vamos desistir", comentou.