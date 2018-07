Milton Mendes celebra vaga do Vasco na decisão: 'Jogo mais importante da vida'

O técnico Milton Mendes não escondeu a felicidade com a classificação do Vasco à final da Taça Rio. A vaga veio com o empate por 0 a 0 diante do Flamengo, no último sábado, e coroou o curto trabalho do treinador no clube. E por mais que a decisão não interfira no futuro das equipes no Campeonato Carioca, ele fez questão de ressaltar a importância da partida.

"Esse terá que ser o jogo mais importante das nossas vidas, porque é o próximo. Estamos todos motivados porque a equipe vem crescendo, isso nos dá alento para seguirmos em frente. Sabendo que nossa equipe está se preparando pra ir às finais e depois enfrentar um Brasileiro tão difícil e longo durante o ano", declarou.

Contratado a menos de um mês, Milton Mendes promoveu uma evolução imediata no Vasco após um péssimo início de ano sob o comando de Cristóvão Borges. Com o novo treinador, a equipe conseguiu três vitórias e dois empates no Campeonato Carioca, campanha que lhe deu a vaga na decisão da semana que vem, contra Fluminense ou Botafogo.

"Classificação para quem chega agora é sempre importante. Estamos satisfeitos, os jogadores estão felizes, nosso torcedor está feliz. Mas como digo sempre, o ruim da vitória é que não é eterna. Temos outro jogo no domingo", lembrou.

O treinador também fez questão de elogiar sua equipe pela atuação no sábado, apesar das poucas chances criadas de ambos os lados. "A equipe jogou bem. Controlamos muito bem a partida. No meu primeiro jogo, coloquei um sonho para os jogadores. Passou a ser objetivo. Ainda estamos num processo de construção e não podemos exigir mais."