Milton Mendes confirma estreia de Anderson Martins em esquema com 3 zagueiros

Anderson Martins vai reestrear pelo Vasco na partida contra o Bahia, domingo, na Fonte Nova, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que confirmou nesta sexta-feira o técnico Milton Mendes, em entrevista coletiva, destacando que vai escalar um time com três zagueiros, mas também explicar que o time terá variações táticas, com Breno e o próprio Anderson Martins realizando eventualmente a função de volante. Rafael Marques será o outro zagueiro escalado pelo treinador.

"A semana serve justamente para nós treinarmos, coisa que não estávamos conseguindo fazer. Nosso tempo estava sendo para recuperação e para estudar o adversário. Felizmente tivemos a semana livre para realizar o trabalho. Treinamos variações e vamos definir tudo até amanhã. Jogar com três zagueiros não significa jogar com três centrais, até porque o Anderson já jogou de volante e o Breno também. Mas estamos felizes com o trabalho realizado nesses dias", disse o treinador.

Com o Vasco em queda no Brasileirão - são quatro jogos sem vitória -, Milton Mendes admitiu que o confronto com o Bahia tem grande importância, especialmente pela proximidade das equipes da zona de rebaixamento. O time carioca está em 13º lugar com 25 pontos, enquanto o adversário soma 23, na 15ª posição.

"Vencer todos os jogos é importante. Esse principalmente por ser uma equipe que está perto da gente. Desde o início sempre falei que existe um tempo para os jogadores assimilarem algumas coisas. O processo tem construção, assimilação e, por último, a execução. Tudo tem seu tempo. Nesse momento a equipe já está com conceitos importantes sendo utilizados, está muito mais madura, mais segura e mais encorpada. Conseguimos pôr as nossas ideias e nossos conceitos", analisou.

Além disso, Milton Mendes fez elogios ao Bahia, mas prometeu que Vasco vai propor o jogo para conquistar um bom resultado. "O Bahia é um time muito bom, tem jogadores muito bons. Trabalhei com alguns jogadores deles, é uma equipe interessante. Mas nós temos as nossas armas e não vamos até lá para ser coadjuvantes. Queremos ser protagonistas", comentou.