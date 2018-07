Milton Mendes confirma Thalles como única novidade do Vasco contra o Coritiba

A entrada de Thalles será a única novidade na escalação do Vasco para o duelo com o Coritiba, domingo, no Durival de Brito, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi o que confirmou nesta sexta-feira o técnico Milton Mendes nesta sexta-feira em entrevista coletiva, mantendo a formação dos últimos jogos e o esquema tático 4-2-3-1, sacando o centroavante Luis Fabiano apenas por ele estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

"O time será o mesmo dos últimos jogos. A única novidade é a entrada do Thalles. Ele irá jogar. Será um jogo importante para a nossa busca de melhores resultados fora de casa. Vamos encarar essa partida com seriedade e disposição. Vamos procurar atuar lá da mesma forma que jogamos em casa, abordando o adversário e assumindo o protagonismo do jogo. A semana de trabalho foi muito boa, conseguimos trabalhar conceitos de jogo que estávamos perdendo devido a enorme sequência de partidas e a falta de treinamentos Que no domingo o time esteja num dia bom e coloque em prática tudo que foi treinado. A expectativa é grande", afirmou.

Assim, prometendo que o Vasco será ofensivo para conquistar os seus primeiros pontos como visitante esta edição do Brasileirão, Milton Mendes vai escalar o time com a seguinte formação: Martin Silva, Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Mateus Vital, Nenê e Yago Pikachu; Thalles.

Milton Mendes também fez elogios ao adversário do próximo domingo. O treinador vascaíno minimizou o momento ruim do Coritiba, que perdeu as duas últimas partidas que fez no Brasileirão e acredita que o fato de o jogo não ser disputado no Couto Pereira não facilitará a tarefa do Vasco.

"O Coritiba é uma equipe muito boa e que vem desenvolvendo um grande trabalho dentro do Campeonato Brasileiro. A maior prova disso é que chegou a liderá-lo. Jogam num modelo arrojado e com uma transição rápida. A bola aérea deles é muito boa, tanto a ofensiva quanto a defensiva. É verdade que não apresentaram um bom futebol nos últimos dois jogos, mas possuem time perigoso, que marca muitos gols e se defende muito bem. Não jogam no Couto Pereira, mas na Vila Capanema, algo deve trazer uma dificuldade, mas isso não tornará a partida fácil, muito pelo contrário, será um jogo difícil", disse.