Milton Mendes confirma Vasco com entrada de Breno na zaga

O Vasco está definido para o clássico com o Fluminense, neste sábado, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o técnico Milton Mendes confirmou a entrada de Breno na zaga, em substituição a Rafael Marques, que está lesionado. Já Nenê, até recentemente titular absoluto, seguirá como opção no banco de reservas.

Assim, exceto pela mudança na zaga, o time será o mesmo que superou o Bahia por 2 a 1, também em casa, no último domingo. O Vasco vai entrar em campo com a seguinte formação: Martín Silva; Gilberto, Breno, Paulão e Henrique; Jean, Douglas, Mateus Vital, Yago Pikachu e Kelvin; Luis Fabiano.

"O time é o mesmo que jogou contra o Bahia, sem surpresa nenhuma. Só o Breno no lugar do Rafael (Marques). Nossa equipe fez um bom jogo em casa, a estratégia é a mesma, perante um time bem que ganhou fora na última rodada. A estratégia deles deve ser a mesma, devem jogar como jogaram contra o Atlético-MG. Estamos atentos a isso", explicou Milton Mendes.

Ao comentar a expectativa para o clássico, o treinador vascaíno apontou a importância que a torcida pode ter para o Vasco superar o rival, que venceu os seus dois primeiros compromissos no Brasileirão - só o Fluminense e o Grêmio estão com 100% de aproveitamento no torneio.

"O nosso diferencial maior é o torcedor que está do nosso lado, que tem feito coisas lindas. Na última vitória alguns jogadores mostraram coisas bonitas em campo e a torcida fora dele. O torcedor para nós é tão importante quanto o alimento diário, vivemos dele", afirmou.