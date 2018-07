Milton Mendes confirma volta de Luis Fabiano e Nenê titular no Vasco

O técnico Milton Mendes confirmou nesta sexta-feira a presença do centroavante Luis Fabiano no duelo do Vasco contra o Avaí, sábado, às 19 horas, em São Januário, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Por conta de um cálculo renal, o jogador precisou ser internado em um hospital do Rio na última terça-feira e ficou de fora da derrota por 2 a 1 para a Chapecoense, em Santa Catarina, na última quarta-feira. Luis Fabiano, no entanto, participou dos trabalhos desta sexta-feira e teve a presença confirmada pelo treinador em entrevista coletiva.

Outro que vai começar a partida entre os titulares é o meia-atacante Nenê. Os dois, no entanto, são observados com maior atenção pelo departamento médico para evitar lesões. "A sequência é que faz o desgaste do jogador. Eles (jogadores) sofrem muito. Não temos lesão muscular hoje, e isso é um avanço. Acredito que o Nenê tem condições de jogar porque não está com uma sequência grande", comentou o técnico.

Nenê começou em campo no duelo contra a Chapecoense, no comando do ataque, por conta da ausência de Luis Fabiano e também do atacante Kelvin. Mas vinha amargando a reserva nos últimos cinco jogos. Para a partida contra o Avaí, Milton Mendes informou que pretende utilizá-lo no meio-campo. "Entrará no lugar de um dos volantes. Com ele ganhamos na qualidade do passe, bola parada.", disse.

Wellington deve deixar a equipe. Outra novidade será o retorno de Yago Pikachu, que na última partida ficou na reserva. Ele entra na vaga de Alan Cardoso, que foi substituído contra a Chapecoense ainda no primeiro tempo por ter levado cartão amarelo, pois o treinador temeu pela expulsão do atleta caso o mesmo seguisse em campo.