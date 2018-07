Milton Mendes confirma Wellington e Bruno Paulista contra o Flamengo

O técnico do Vasco, Milton Mendes, confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no Rio, os nomes dos jogadores que irão substituir os volantes Douglas e Jean, ambos suspensos, no clássico contra o Flamengo, sábado, às 18 horas, em São Januário, pela 12ª rodada do Brasileirão. Wellington e Bruno Paulista foram os escolhidos. O treinador minimizou os desfalques e reforçou a confiança no elenco.

"Não me debruço nos problemas, mas nas soluções. Temos jogadores suspensos e lesionados. Nós não jogamos com primeiro ou segundo volante. Usamos ocupação de espaços. Esses dois encaixam perfeitamente, um é destro e o outro é canhoto, um sai mais e o outro fica, os dois terão liberdade, enfim. Não me preocupa falta de entrosamento. Tenho plena confiança em todos eles", enfatizou o comandante.

Milton Mendes, que também anunciou a escalação do zagueiro Rafael Marques no lugar de Breno, lesionado, destacou a importância de vencer o maior rival estadual, voltou a pedir o apoio do torcedor, mas frisou que a vitória sobre o Flamengo vale os mesmos pontos de outros triunfos na competição nacional.

"Ganhar um clássico é sempre muito bom. Mas o clássico tem o mesmo valor de pontos que tem o Atlético-GO. Mesmas cores, três pontos. É um jogo e uma atmosfera diferente. O rival agora é o Flamengo. Temos que encarar o jogo como uma final. É a partida mais importante porque é a próxima. Estamos preparados e ansiosos para esse momento, pois queremos vencer. Sabemos da responsabilidade de jogar contra o Flamengo, excelente time, com grandes jogadores e treinador, mas nós também temos nossas armas. Vamos com força total", reformou o técnico vascaíno.

Os jogadores do Vasco realizaram treinamento na manhã desta sexta-feira no Complexo Esportivo de São Januárioo. A equipe está em sexto lugar no Brasileirão, com 16 pontos, quatro atrás do Flamengo, terceiro colocado. Hoje, ambos integram a faixa de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores, no ano que vem.