Milton Mendes destaca apoio dos torcedores na vitória heroica do Vasco

O técnico Milton Mendes destacou o apoio dos torcedores do Vasco na emocionante vitória sobre o Fluminense por 3 a 2 no sábado, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

"Se o torcedor apoiar do jeito que está será muito bom. Viram como os jogadores foram buscar forças, porque eles apoiaram sempre. Quando levamos o 2 a 1 eles ficaram apreensivos, mas a torcida veio junto. O Manga (ao empatar o jogo) inflamou novamente. É um casamento perfeito, queremos que o torcedor venha a campo, pois sempre vamos dar tudo", analisou.

O vitória vascaína veio com um gol de Nenê aos 47 minutos do segundo tempo. O camisa 10 da equipe saiu do campo de reservas para salvar a equipe e deixou o campo ovacionado pelos torcedores. "O Nenê é um jogador como os outros", minimizou o técnico.

"Eu não individualizo. O treinador não olha para o rosto, mas para o corpo e rendimento. Não é porque tem mais nome que vai jogar. Rendimento importa muito para mim, minhas decisões são em cima disso. O Nenê, como os outros que estão fora, está à espera de oportunidade. Entrou, deu a vitória e foi bem, mas é um processo e estão do lado de fora esperando", emendou Milton Mendes.

O comandante ainda destacou o desempenho de Luis Fabiano, que marcou o primeiro gol da partida. "O Luis é extremamente importante para nós, está mostrando cada vez mais a sua liderança perante os jogadores. Todos têm tido uma entrega absoluta. Não conseguiriam jogar assim se não treinassem bem durante a semana", finalizou.