Milton Mendes diz que derrota 'não é eterna' e admite que Vasco precisa melhorar

O técnico Milton Mendes tentou tirar o peso da expressiva derrota, por 3 a 0, sofrida pelo Vasco na noite de sábado, no Maracanã, para o Fluminense, que eliminou a sua equipe nas semifinais do Campeonato Carioca. O treinador avaliou que faltou tranquilidade aos seus jogadores no clássico e apontou que a expulsão de Douglas atrapalhou a tentativa de reação.

"Faltou um pouquinho de calma. Entramos um pouco ansiosos. Eles começaram melhor no jogo. Tivemos uma boa chance com Nenê, mas o goleiro defendeu. No segundo tempo, levamos um gol logo no início de bola parada. Eu tentei arriscar, mas tivemos um jogador expulso. Meus atletas e eu tentamos de tudo. O bom da derrota é que ela não é eterna. Vamos começar a pensar no Brasileiro", analisou.

A queda nas semifinais do Carioca fará o Vasco ter quase um mês sem compromissos por competições oficiais, pois o próximo jogo está agendado para 14 de maio, diante do Palmeiras, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Milton Mendes quer aproveitar o período para realizar uma intertemporada e melhorar o nível da equipe, que ele admitiu ainda não ser o "ideal".

"O nível do time ainda não está ideal em alguns pontos. Quero parabenizar jogadores pela entrega e determinação com um homem a menos na partida de hoje. O nosso torcedor sabe disso e não vaiou. Temos que tirar as lições devidas desse jogo. Vamos analisar a possibilidade de fazer uma intertemporada durante esse tempo e melhorar a equipe em vários aspectos", afirmou.