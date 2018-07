Milton Mendes elogia jovens do Vasco e diz que time superou desconfiança

Cheio de desfalques, o Vasco entrou em campo na noite de quarta-feira pressionado pela derrota na partida anterior, para o rival Flamengo, mas deu uma ótima resposta ao golear o Vitória por 4 a 1, no Barradão. Empolgado com o resultado, o primeiro triunfo da equipe como visitante no Campeonato Brasileiro, o técnico Milton Mendes festejou o resultado e destacou que os jogadores precisaram superar a desconfiança.

"As pessoas não acreditavam, mas eu falei na minha última coletiva e quem estava lá ouviu, que confiava nos jogadores. Demos oportunidade e os atletas encararam a partida de forma muita positiva. Respeitaram o adversário e souberam superar as adversidades inerentes ao jogo no Barradão, contra uma equipe qualificada. Sabíamos do nosso poderio. Houve uma entrega muito grande, os jogadores foram extraordinários, trabalharam muito e por isso conquistamos essa grande vitória", afirmou.

O excesso de desfalques fez com que Milton Mendes relacionasse 12 jogadores das divisões de base do Vasco. E três deles - Thalles, Paulo Vitor e Guilherme - marcaram gols contra o Vitória, o que foi destacado pelo treinador, satisfeito com o desempenho das promessas do clube.

"A maioria desses jogadores que trouxemos foram formados na base do clube. Jogadores jovens estão surgindo, as oportunidades estão aparecendo e eles estão aproveitando. Estamos movimentando o plantel, o que faz com que os jogadores que estejam de fora se sintam sempre motivados e preparem forte para agarrar as oportunidades que surgirem. Muitos atletas que atuaram hoje provavelmente estarão em campo de novo no domingo contra o Santos", disse.

Com o triunfo, o Vasco chegou aos 19 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão. O time voltará a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Santos, no Engenhão, que estará com os portões fechados, pela 14ª rodada.