Milton Mendes elogia trabalho de base do Vasco após vitória com gols de Paulinho

O técnico do Vasco, Milton Mendes, não poupou elogios ao trabalho do clube nas suas categorias de base, em entrevista coletiva depois da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, no domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor dos dois gols da vitória, o jovem Paulinho, de apenas 17 anos, revelado pelo clube, se tornou o primeiro jogador nascido nos anos 2000 a marcar em uma partida do Brasileirão. Além dele, também tiveram oportunidade no jogo Paulo Vitor e Mateus Vital, que começaram jogando, e Guilherme Costa, que substituiu Escudero.

"O Paulinho foi finalizador das jogadas que foram construídas. É um menino. Temos que tomar cuidado com os meninos, pois precisam de estabilidade. Não podemos jogar muito protagonismo para eles porque podemos perder", avaliou Milton Mendes. "Os meninos têm uma raiz muito grande com o clube. Eles sentem realmente. Estavam felizes, emocionados porque é o sonho de todo atleta que trabalha nas categorias de base do futebol. Esse vínculo com o clube tem feito a diferença".

Para o treinador, a vitória mostrou a consistência do elenco do Vasco. "A equipe foi consistente dentro de campo, soube explorar os contra-ataques. Foram três pontos importantes para a nossa caminhada, mas só três pontos. Agora é importante dar continuidade e buscarmos os outros resultados que vão dar tranquilidade para trabalharmos".

Nome do jogo, Paulinho afirmou que sua atuação foi a realização de um sonho. "Cheguei em 2010 e sempre sonhei com tudo isso, mas sabia que tinha que trabalhar muito para ter uma oportunidade e é isso que tenho feito. A emoção foi muito grande", disse o jovem.

"Só tenho que agradecer aos torcedores. Eles já vinham nos acompanhando na base e hoje não foi diferente. Quando aconteceu o segundo gol, o Paulo Vitor me chamou para fazer (a comemoração do) Trem-Bala da Colina, que ficou marcado em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Esse grupo está procurando resgatar aquele espírito", completou Paulinho.

Na oitava posição da tabela com 23 pontos, a apenas um do G6, o Vasco volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, contra o Atlético-PR, pela 17ª rodada do torneio.