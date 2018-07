Milton Mendes exalta postura do Vasco em vitória, mas avisa: 'Caminhada é longa'

O Vasco fez a lição de casa e derrotou o Bahia no último sábado. O duelo em São Januário, no entanto, não foi nada fácil. Depois de um primeiro tempo em branco e da torcida começar a pressionar, a equipe carioca arrancou somente na etapa final para o triunfo por 2 a 1. Mesmo assim, o técnico Milton Mendes exaltou a postura de seus comandados.

"Sentimos que eles (Sport) estavam totalmente fechados (no primeiro tempo), com as linhas compactadas, com dificuldade para entrar. Optei por colocar dois homens abertos para dar largura no jogo e fazer viradas. Aconteceu e os gols vieram. Fico feliz pelos nossos jogadores, pela atuação, que foi boa no segundo tempo", declarou.

O próprio treinador, no entanto, fez questão de ponderar. Para ele, o triunfo de sábado não pode levar o torcedor a criar expectativas exageradas. Afinal, "a caminhada ainda é longa", segundo o próprio Milton Mendes.

O técnico vascaíno também dedicou o triunfo a um jogador em especial. O atacante Kelvin sofreu uma grave lesão no joelho logo no início do jogo da última quarta-feira, contra o Corinthians, deve voltar a atuar somente no ano que vem e foi lembrado por Milton.

"Gostaria de oferecer essa vitória ao Kelvin, que teve lesão essa semana, vai ficar cerca de nove meses parado. Essa vitória é para ele. Que deus ilumine o nosso departamento médico e de fisioterapia para que o recupere rapidamente", disse.