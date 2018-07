Milton Mendes mantém escalação do Vasco para duelo com o Atlético-GO

O técnico Milton Mendes confirmou em entrevista coletiva nesta sexta-feira que manterá a mesma formação do Vasco que perdeu para o Botafogo no duelo com o Atlético Goianiense, no próximo domingo, às 11 horas, em São Januário, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, exibiu confiança no bom rendimento da equipe atuando em seu estádio para obter uma recuperação imediata após o revés no clássico.

"A equipe que joga é a mesma que começou contra o Botafogo. Sabemos que estamos deixando a desejar fora de casa, mas os jogadores nunca deixaram de trabalhar muito forte. Não tenho nada a reclamar deles. Eles têm trabalhado sempre bem. No início do jogo, poderíamos estar concentrados e mais vivos. Iniciamos alguns jogos perdendo, pois tomamos um gol cedo e saímos em desvantagem. Ter que correr atrás é muito ruim. Não temos que estar eufóricos na vitória e nem depressivos na derrota. O futebol é um jogo de erros e acertos e está muito mais nivelado", avaliou o comandante vascaíno.

Portanto, o time titular terá a seguinte formação na partida do próximo domingo: Martín Silva; Gilberto, Paulão, Breno e Henrique; Jean, Douglas e Mateus Vital; Yago Pikachu, Luis Fabiano e Nenê.

Milton Mendes revelou que trabalha táticas diferentes com os jogadores quando o time atua em São Januário e também valorizou a participação da torcida vascaína para o bom desempenho da equipe - são quatro vitórias em cinco jogos como mandante.

"Temos algumas mudanças nas nossas formas de jogar. Quando estamos ganhando, jogamos de um jeito. Estamos perdendo, dependendo do momento do jogo, arriscamos um pouco mais. Quando entramos em campo, entramos sempre para ganhar. Trabalhamos num clube grande, mas temos que saber nosso real valor. Temos algumas estratégias para montar, mas o nosso dever dentro de casa, juntamente com o torcedor, é buscar o resultado e fazer o que a gente vem fazendo", finalizou Milton Mendes.

O elenco vascaíno fará o último treino de preparação para o embate contra os goianienses na manhã deste sábado. Com 12 pontos, o time ocupa o décimo lugar no Brasileirão.