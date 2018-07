Milton Mendes prioriza treino tático no Vasco na véspera de encarar o Nova Iguaçu

O técnico Milton Mendes comandou neste sábado o último treinamento do Vasco antes do duelo contra o Nova Iguaçu, neste domingo, às 16 horas, no estádio de Moça Bonita, no Rio. A partida pode garantir ao time cruzmaltino uma vaga às semifinais da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Por isso, o treinador deu uma atenção especial ao trabalho tático. Milton Mendes exigiu bastante dos jogadores, com ênfase no posicionamento do time no campo e também aprimorou as jogadas de bola parada.

O Vasco vem de vitória sobre o Boavista por 1 a 0 na última quinta-feira. O resultado levou a equipe à zona de classificação para as semifinais da Taça Rio. A equipe de Milton Mendes está na segunda colocação do Grupo C com nove pontos, um a menos do que o Fluminense.

Para garantir a vaga à próxima fase, o Vasco precisa apenas vencer o duelo deste domingo. Se empatar, terá que secar o Volta Redonda, que tem sete pontos e visitará o Macaé também às 16 horas. Se o Volta Redonda vencer, vai a nove e fica com três vitórias no total. Caso o Vasco tropece, permanecerá com dois triunfos.