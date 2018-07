Milton Mendes se diz tranquilo e afirma que meta é vaga na Libertadores

Apesar da derrota por 3 a 0 para o Bahia, neste domingo, na Fonte Nova, em Salvador, em jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do Vasco, Milton Mendes, elogiou a atuação dos seus comandados. O treinador não entende que o resultado - que fez o clube cair para a 16ª posição na tabela, com 25 pontos, somente dois pontos à frente do São Paulo, primeiro clube na zona de rebaixamento - prejudique o objetivo de lutar na parte de cima da tabela.

"Não vejo como uma queda de produção. A nossa realidade não é brigar lá embaixo. O objetivo é conquistar uma vaga para Libertadores. Esse sempre foi o nosso discurso. Vamos lutar para atingir esse objetivo. Criamos boas chances no jogo de hoje, mas sofremos gols em momento cruciais, o que levou o adversário a jogar de uma forma tranquila e segura. Infelizmente, não ganhamos os últimos cinco jogos, mas pontuamos em dois. Todas as equipes já passaram por um momento de instabilidade e talvez o nosso seja esse agora. O que posso garantir é que iremos lutar e nunca jogaremos a toalha", avaliou o treinador vascaíno.

A permanência de Milton Mendes no Vasco deverá ser avaliada pela diretoria do clube carioca nesta segunda-feira. O time não vence no Brasileirão desde 23 de julho, quando bateu o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, por 2 a 1. De lá para cá, foram três derrotas e dois empates no Nacional. Mas o técnico minimizou a pressão pela possibilidade de perder o cargo.

"Estou sempre tranquilo. Sei da pressão, do país em que vivemos. Mas o Vasco é um clube diferente. Sou um líder e sou lutador. Vou lutar sempre. Vou fazer tudo que estiver ao meu alcance até a hora que acharem que estou servindo. Se não, tranquilo também. Não penso nisso. Mesmo que perdesse dez, 15 jogos. Não sou eu que tenho que pensar nisso. O presidente sempre me deu estabilidade, tranquilidade. Não é por aí. Pressão começa a vir de fora pra dentro", desconversou Milton Mendes.

O Vasco voltará a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado, às 16 horas, no Maracanã, para enfrentar o Fluminense. No primeiro turno da competição, a equipe venceu o rival por 3 a 2, de virada, em São Januário.