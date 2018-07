Milton Mendes vai usar atletas da base na preparação do Vasco para o Brasileirão

O técnico Milton Mendes convocou jogadores da categoria Sub-20 do Vasco para treinar com os profissionais da equipe, visando a preparação para o Campeonato Brasileiro deste ano - o time carioca estreia na competição nacional contra o Palmeiras, no próximo dia 14, em São Paulo.

Além do meio-campista Mateus Vital, que voltou a treinar com o grupo principal na semana passada, outros cinco jogadores participarão das atividades com o elenco principal nesta sexta-feira. Outros atletas da base, entre eles o meia Dudu e os atacantes Robinho e Paulinho, serão avaliados pela comissão técnica na próxima semana.

Os atletas escolhidos pelo treinador vascaíno foram o zagueiro Ricardo, o lateral-esquerdo Alan Cardoso, os volantes Andrey e Bruno Cosendey e o atacante Paulo Vitor. O goleiro João Pedro, titular do time Sub-20, já trabalha com frequência no profissional desde a contusão de Jordi.

Mas o período de treinamentos na equipe principal do clube carioca não vai interferir na rotina dos jovens nas competições pelo Sub-20, garantiu o diretor das categorias de base do Vasco, Álvaro Miranda.

"Colocar jogadores no profissional é o grande objetivo do trabalho desenvolvido na base. A formação está em primeiro lugar no Vasco. Nosso momento no sub-20 é excelente, acabamos de conquistar a Taça Guanabara, então é normal que a comissão técnica do profissional queira observar alguns atletas de perto, até para ver em qual estágio cada um se encontra", destacou o dirigente.

O Vasco luta por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. A equipe venceu a partida de ida pelas quartas de final da competição contra o Vitória, da Bahia, por 2 a 1 - com dois gols do artilheiro da equipe, Paulo Vitor. O jogo da volta será disputado na próxima terça-feira, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador.