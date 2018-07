Mina avança em recuperação e fica perto de voltar ao Palmeiras

O colombiano Yerry Mina está perto de voltar a jogar. O jogador, que fraturou um osso do pé esquerdo em agosto, no jogo contra o Barcelona do Equador que eliminou o Palmeiras da Copa Libertadores, vem tendo uma recuperação melhor do que a esperada. O prazo inicial para o retorno do atleta era de três meses, mas o zagueiro já voltou aos exercícios físicos e, apesar de ainda não fazer trabalhos com bola, está perto de um retorno a campo.

+ Cuca faz mistério em atividade contra equipe Sub-20 no Palmeiras

O colombiano participa dos treinos da equipe com trabalhos de fortalecimento muscular e de preparação física. Ainda não há um prazo determinado para o retorno do atleta. Uma das possibilidades mais otimistas é de que o jogador possa estar à disposição de Cuca para o jogo contra o Grêmio, no próximo dia 22 - duelo decisivo na briga pelas primeiras posições da tabela.

Titular absoluto na zaga alviverde, Mina será um importante “reforço” no Palmeiras para a reta final do Nacional. Sem o colombiano, Cuca revezou Edu Dracena, Juninho e Luan. Contra o Bahia, amanhã, Dracena será novamente titular depois de cumprir suspensão. Luan, com o terceiro cartão amarelo, desfalca a equipe, assim como o lateral Mayke.

Apesar da boa recuperação de Mina, Cuca prega cautela para o retorno do jogador."Está praticamente liberado. Agora é ir com calma para que ele tenha o processo de adaptação novamente, faça os coletivos, entre em disputa, dividida, até ter condição de jogo. Podemos ter um pouco mais de cautela", afirmou o técnico palmeirense.

Felipe Melo vira opção na zaga

Dois meses após seu afastamento, Felipe Melo voltará a ser relacionado para um jogo do Palmeiras. Cuca anunciou que o jogador começará no banco contra o Bahia, mas vê possibilidade de acioná-lo como volante ou zagueiro. Ontem, ele treinou na zaga pela quarta vez desde que foi reintegrado ao grupo.

Cuca faz mistério na reta final da preparação do time para o duelo contra os baianos. Com portões fechados na primeira hora de trabalhos do treino de ontem na Academia de Futebol, comandou um confronto da provável equipe titular contra o time Sub-20 alviverde. Mais tarde, repetiu a atividade, mas com um time formado majoritariamente por reservas. A exceção foi Fernando Prass. O último treino antes do jogo no Pacaembu acontece hoje, também com portões fechados na primeira metade dos trabalhos.