Mina brinca com dança no Palmeiras: 'Sou melhor do que o Armero'

O zagueiro colombiano Yerry Mina precisou de poucos meses para se destacar no Palmeiras. O defensor marcou gols em clássicos com Santos e São Paulo, realizado na última quarta-feira, e já ficou marcado pelas comemorações com dança. A forma animada de celebrar fez o defensor brincar nesta quinta-feira ao dizer durante entrevista coletiva que faz uma coreografia melhor do que o compatriota Pablo Armero.

"Acredito que eu danço melhor do que ele. Nós colombianos temos isso no sangue. Desde que nascemos, está a música, a dança. Sempre dançamos", comentou o defensor. Mina marcou de cabeça o primeiro gol do Palmeiras na vitória sobre o São Paulo por 2 a 1, porém recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo do próximo domingo. O adversário será o Grêmio, em Porto Alegre, também pelo Campeonato Brasileiro.

Mina chegou ao clube após fazer boa Copa Libertadores pelo Independiente Santa Fé, de Bogotá, e chegou ao Palmeiras para renovar a ligação entre a equipe e a Colômbia. Fora Pablo Armero, lateral que atuou entre 2009 e 2010 e ficou marcado pelas comemorações com dancinha, atuaram pelo time atletas compatriotas como os atacantes Asprilla e Muñoz.

O defensor contou que mesmo antes da mudança ao Brasil estava empolgado com a oportunidade em atuar no Brasil. "Quando eu estava na Colômbia sempre sonhei em estar em um grande clube como esse. Eu sempre penso positivo, que vou fazer gols. Tive uma lesão recente, que foi duro. Agora voltei, estou trabalhando para ser campeão", disse o zagueiro.