Mina celebra chegada ao Barcelona e espera aprender: 'É a melhor equipe do mundo'

Após oficializar a contratação do zagueiro Yerry Mina, o Barcelona apresentou o zagueiro nesta sexta-feira. Em entrevista ao canal oficial do clube catalão, o ex-jogador do Palmeiras realizou exames médicos e celebrou o acerto exaltando a grandeza do Barcelona.

"Para mim é um orgulho indescritível porque sempre sonhei com isso e agora tenho a oportunidade de estar aqui e estar ao lado de grandes figuras. É uma equipe compacta e muito sólida. Como todas sabem, é a melhor equipe do mundo", afirmou o jogador.

Primeiro colombiano que disputará uma partida oficial pelo Barcelona - Lauro Mosquera jogou um amistoso em 1964 -, Mina disse que espera aprender com Messi e também com os zagueiros Umtiti e Piqué.

"Espero aprender muito com Messi, Piqué e Umtiti, compartilhar muito com eles e conquistar nossos objetivos. O mais importante é conquistar títulos", disse o zagueiro, autor de nove gols em 49 partidas pelo Palmeiras.

Além de Umtiti e Piqué, a equipe do técnico Ernesto Valverde também conta com Vermaelen e Maschero para o setor defensivo, mas, segundo a imprensa espanhola, o argentino está com negociações avançadas para reforçar o Hebei Fortune, da China.

Mina foi contratado junto ao Palmeiras por 11,8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) e firmou contrato de cinco temporadas e meia com o clube catalão. O time espanhol também divulgou a multa rescisória do seu novo reforço, que será de 100 milhões de euros (R$ 385,5 milhões).

O colombiano tinha acordo prévio para reforçar o Barcelona somente depois da Copa do Mundo. No entanto, o clube catalão decidiu antecipar a chegada do colombiano, renegociar a transferência e contar com o reforço ainda nesta janela de transferências de janeiro.