Mina e Guerra fazem transição e tentam se recuperar para Libertadores

O zagueiro colombiano Mina e o meia venezuelano Guerra fizeram neste sábado um trabalho de transição enquanto o elenco do Palmeiras encerrava sua preparação para encarar o Atlético Paranaense, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mina se recupera de uma inflamação no glúteo e Guerra de um problema no adutor. Em processo de transição física, os dois fizeram uma atividade interna e posteriormente até trabalharam com bola, mas estão fora da partida contra o Atlético Paranaense.

A grande expectativa da comissão técnica é que eles estejam recuperados para o importante duelo de quarta-feira, contra o Barcelona, do Equador, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Ainda não é certo, contudo, se eles terão condições de iniciar como titular.

Enquanto a dupla seguia em seu processo de recuperação, assim como o zagueiro Thiago Martins e o atacante Willian, o restante do elenco fez o último treino antes do jogo contra o Atlético-PR. Cuca conversou bastante com os atletas e ensaiou bolas paradas, além de comandar um recreativo.

Focado na Libertadores, o treinador antecipou que vai escalar um time reserva neste domingo. O Palmeiras, assim, deve iniciar o jogo com: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Juninho e Michel Bastos; Jean (Gabriel Furtado), Tchê Tchê e Raphael Veiga (Zé Roberto); Érik, Keno e Borja.