Mina evita empolgação com vitória sobre Argentina e prega humildade na Colômbia

A vitória sobre a Argentina faz parte do passado para o colombiano Yerry Mina. Em entrevista coletiva, nesta segunda-feira, na Academia do Palmeiras, o zagueiro da seleção da Colômbia afirmou que o time do técnico português Carlos Queiroz vai atuar "passo a passo" e "humildemente" na disputa desta Copa América.

"Lógico que estamos felizes, mas estamos muito conscientes do que estamos fazendo e do que poderemos fazer na competição. Por isso, é fundamental que a concentração seja mantida a cada jogo", afirmou o jogador do Everton, da Inglaterra. "Não ganhamos nada ainda. Precisamos lutar muito para alcançar nossos objetivos."

O atleta afirmou que o bom resultado na estreia dá a "confiança" necessária para que o time possa buscar os resultados esperados. "Todo o grupo está em condições de atuar e dar o seu melhor para a equipe. Isso é o mais importante."

Jogador do Palmeiras entre os anos de 2017 e 2018, Mina foi homenageado pela diretoria do clube com uma camisa da equipe. "Muito feliz por estar aqui, de voltar para minha casa, o carinho que me deram aqui foi incrível. É muito importante. É um prazer estar aqui de novo, pelo carinho que o torcedor do Palmeiras me dá. Eu quero agradecer a eles por tudo o que fazem, por todo esse carinho."

Com a vitória sobre a Argentina, a Colômbia lidera o Grupo B, com três pontos, enquanto Paraguai e Catar, que empataram por 2 a 2, somam um ponto cada. Os argentinos estão na lanterna.