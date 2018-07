Mina não dá bola para assédio do Barcelona e diz que foco está no Palmeiras

O zagueiro Mina tem sido um dos destaques da boa campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e também na seleção colombiana. A boa fase faz com que ele se torne alvo de clubes europeus. O jornal catalão Sport revelou nesta semana que o Barcelona tem um acordo para contratar o jogador por 9 milhões de euros (cerca de R$ 31,7 milhões). O colombiano garante estar focado apenas no na equipe alviverde.

"Agora estou tranquilo, porque estou jogando no Palmeiras e quero ser campeão. O foco é trabalhar no Palmeiras e ser campeão. Eu não dou bola para isso (assédio). Prefiro trabalhar e fazer as coisas da melhor maneira", disse o colombiano.

Aos 22 anos, Mina chegou ao Palmeiras vindo do Santa Fe-COL por R$ 10 milhões e já com um acordo inicial com o Barcelona. Seu contrato com o Palmeiras é válido até maio de 2021, mas quando o time catalão estiver disposto a levá-lo, já tem o preço fixado.

A expectativa da diretoria do Palmeiras é que ele fique, pelo menos, até o término da Libertadores do ano que vem. O jogador, desfalque na partida contra o Cruzeiro, se recupera de dores e ainda é dúvida para a partida contra o Figueirense, domingo, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.