Mina não esquece do Palmeiras e até 'recomenda' clube para Falcao García

Dois jogos, duas vitórias, seis pontos ganhos, três gols marcados e nenhum gol sofrido. A campanha da Colômbia na Copa América de 2019 até agora é impecável. Mas, para o zagueiro colombiano Yerry Mina, contudo, o “paredão” de sua seleção não tem sido o principal assunto. Mina não consegue deixar de falar do que parece ser uma das suas grandes paixões: o Palmeiras e a sua torcida.

Desde que chegou ao Brasil, o zagueiro tem rasgado elogios ao ex-clube. Primeiro, em Salvador disse que era um prazer voltar ao País e que o maior clube daqui era mesmo o alviverde. Depois, aproveitou que a Colômbia se preparou para o jogo contra o Catar na Academia de Futebol e conversou com amigos e cartolas do clube – ganhou uma camisa nova das mãos do presidente Maurício Galiotte. Ontem, na zona mista do Morumbi após ajudar sua seleção a bater o Catar por 1 a 0, falou de novo do Palmeiras, da torcida e disse que faz até campanha para que, caso o atacante Falcao García jogue no futebol brasileiro, que seja no “seu time”.

“Eu falo para ele: ‘Cara, você é fera! Se quiser jogar no Brasil algum dia, venha ao Palmeiras. O Palmeiras vai te dar muito carinho. Eu já joguei lá e agradeço por tudo o que me proporcionaram”, contou o zagueiro para a imprensa brasileira que se espremida na zona mista.

Há alguns meses, Falcao García foi, de fato, especulado no Palmeiras – os torcedores do clube invadiram o Instagram do atacante do Monaco pedindo para que ele viesse ao futebol brasileiro. Perguntado se havia ouvido alguma coisa sobre uma possível transferência, o jogador confirmou. “Sim, escutei algo, futebol brasileiro é muito importante, os clubes são dos mais importantes do mundo, históricos, mas agora estou concentrado na Copa América. Agradeço o interesse, quem sabe, no futuro.”

O zagueiro afirmou ainda que ficou impressionado com a quantidade de pessoas que ele viu com a camisa do Palmeiras nesses dias no País. E contou que sempre que encontra alguém vestido com a camisa, com a qual ele se sagrou campeão brasileiro de 2016, faz questão de agradecer. “Eu olho os torcedores e fico muito feliz com tudo isso. Eu sempre faço questão de cumprimentar, dou um abraço e falo ‘muito obrigado’ pra eles”.

Mina ainda disse que faz bem para ele jogar no Brasil. O motivo? mais uma vez a razão é verde – “Ah, jogar aqui me faz bem demais, eu fico feliz demais de voltar. Aqui é como se fosse a minha casa, né? É o meu Palmeiras”.

Solidez defensiva

Mina também conversou com os jornalistas sobre a atuação de sua seleção no Morumbi. Para ele, ainda é cedo demais para fazer uma análise mais profunda sobre os caminhos da Colômbia na competição. “Estamos tranquilos, fazemos as coisas bem. Mas não ganhamos nada, todo o time tá junto nisso.”

Segundo ele, o técnico português Carlos Queiroz conseguiu em pouco tempo ajustar a marcação da equipe. “Ele nos passa muita confiança, nos faz trabalhar bem na defesa. O mérito é dele”.