Mina sofre lesão na coxa esquerda e desfalca o Palmeiras por até dois meses

O zagueiro Yerry Mina passou por exames nesta quarta-feira e foi constatada uma lesão muscular na coxa esquerda que o deixará longe dos gramados entre seis e oito semanas. Assim, ele deve ser cortado da seleção colombiana que disputará a Olimpíada no Rio de Janeiro.

A lesão aconteceu durante a partida contra o Santos, terça-feira, no Allianz Parque. Nos minutos finais do primeiro tempo, o colombiano acabou sentindo a lesão sozinho e deixou o gramado chorando.

Sem Mina, o técnico Cuca deverá optar por Edu Dracena como companheiro de Vitor Hugo na zaga do Palmeiras já na partida contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio. Outras opções seriam Thiago Martins e Roger Carvalho.

Quanto ao meia Moisés, ele também passou por exames e continuará o tratamento de uma lesão muscular. Ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido no clássico com o Santos e o Palmeiras não divulgou o tempo de recuperação do atleta.