Mina trabalha no gramado e avança em recuperação no Palmeiras

O zagueiro Yerry Mina foi a principal novidade do treino do Palmeiras nesta sexta-feira, na Academia de Futebol. O colombiano apareceu no gramado pela primeira vez desde a fratura no pé esquerdo em 9 de agosto, na noite da eliminação do time na Copa Libertadores, contra o Barcelona, e avançou no processo de recuperação para voltar a jogar. O retorno continua previsto para novembro.

Segundo o departamento médico do Palmeiras, a presença dele no gramado com tênis e um trabalho de toques na bola faz parte ainda do tratamento pós-cirúrgico. O trabalho atual é de aos poucos fazer o jogador voltar a colocar o peso sobre os pés. Dentro de suas semanas o colombiano vai começar a o trabalho de transição, última etapa antes de retomar os treinamentos e voltar a jogar.

A outra novidade no treino foi o meia Michel Bastos. O jogador também fez trabalhos no gramado, ainda sem bola, e avança na recuperação de uma infecção na pele chamada erisipela, que o deixo afastou da equipe há dez dias. "Ele está voltando agora, teve um problema e ficou dez dias parado. Aí requer esse tempo até passar para a transição da parte física para a técnica", disse o técnico Cuca.

Durante cerca de uma hora o time treinou na tarde desta sexta-feira sem a presença dos jornalistas na preparação para o jogo contra o Fluminense, domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O último trabalho da equipe será sábado pela manhã, pouco depois o elenco vai embarcar para o Rio de Janeiro.