Minas sofre 2ª derrota no Mundial de Clubes de Vôlei e fica fora das semifinais

O Itambé/Minas não tem mais chances de avançar às semifinais do Mundial Feminino de Clubes de Vôlei, que está sendo realizado em Shaoxing, na China. Nesta quarta-feira, a equipe sofreu a segunda derrota na fase de grupos ao perder para o Eczacibasi Vitra, da Turquia, por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/23 e 25/16.

Na terça, em sua estreia no Mundial, o Minas havia perdido por 3 a 1 para o Guangdong Evergrande, da China. Assim, com o novo revés, chegará à rodada final do Grupo A sem possibilidade de se classificar às semifinais. Esse confronto, com o Imoco Conegliano, está agendado para as 23 horas (de Brasília) de quinta-feira.

E será mais um complicado compromisso para o Minas, pois a equipe italiana, com duas vitórias, já está classificada às semifinais. O time brasileiro, por sua vez, ainda terá pela frente a disputa da quinta até a oitava posição do Mundial.

Rival do Minas nesta quarta, o Eczacibasi Vitra conta com várias estrelas internacionais, incluindo a brasileira Natália, que na temporada passada se destacou pela equipe de Belo Horizonte, sendo importante na conquista do título da Superliga, além da boa campanha no Mundial - o time foi finalista em 2018.

No reencontro com Natália, que marcou quatro pontos, o Minas ofereceu pouca resistência, a não ser no segundo set. Thaisa e Kasiely foram os destaques do time, com oito pontos cada. A sérvia Boskovic, do time da Turquia, dirigido pelo brasileiro Marco Aurélio Mota, foi a maior pontuadora do duelo, com 21.

O técnico Nicola Negro escalou o Minas com Macris, Bruna Honório, Thaisa, Carol Gattaz, Kasiely, Acosta e a líbero Léia, depois promovendo as entradas de Vivian, Bruninha, Sheilla e Lana.

Outro representante brasileiro no Mundial, o Dentil/Praia Clube perdeu em sua estreia para o Vakifbank Istanbul por 3 sets a 0. O próximo compromisso do time de Uberlândia pelo Grupo B será diante do chinês Tianjin Bohai, nesta quinta-feira, às 9 horas. O último duelo, na sexta, será contra o Igor Gorgonzola Novara, da Itália.