Minas vence o Foz Cataratas e conquista a Taça Brasil de Futsal

O Minas Tênis Clube conquistou, neste sábado, o título da Taça Brasil, a mais antiga competição de futsal do País. Na decisão, a equipe de Belo Horizonte derrotou o Foz Cataratas por 4 a 2. A 46.ª edição da competição foi disputada em Tubarão (SC).

Foi a terceira vez que o Minas venceu a Taça Brasil - as outras conquistas foram em 2002 e 2012. "Começar a temporada com um título desta envergadura e de tanta tradição é excelente, então só tenho que parabenizar a todos", disse o treinador da equipe, Peri Fuentes.

Com o título, o Minas garantiu participação na Supercopa, que será disputada na próxima semana, de quinta-feira até domingo, em Sorocaba (SP). A competição também terá as participações do Dois Vizinhos (PR), campeão da Copa do Brasil, e do Magnus (SP), campeão da Liga Nacional. E o vencedor estará classificado para a Copa Libertadores da modalidade.

Em sua vitoriosa campanha, o Minas derrotou a AABB (SP) por 4 a 1, empatou por 0 a 0 com o Tubarão e goleou o Unidos do Cruzeiro por 7 a 0 na fase de grupos. Depois, passou por Unidos do Alvorada (AM) por 5 a 0, nas quartas de final, e o Tubarão por 2 a 1, nas semifinais.

Na decisão, abriu o placar com Gabriel Ferro, mas foi ao intervalo perdendo por 2 a 1 para o Foz Cataratas, que marcou com Gugu Flores e Kauê. Mas definiu a vitória e a conquista com gols de Lion, Luiz e Ribeiro. "O que estou sentindo com a conquista deste título é maravilhoso. Nós trabalhamos e lutamos muito para alcançar nosso objetivo", afirmou Ferro.