Mineirão abrirá para visitação pública após inauguração

"O público mineiro vai matar a saudade do Mineirão depois de dois anos e meio. É um tempo longo, mas que valeu a pena, pois os torcedores serão recompensados com a entrega de um estádio impressionante por sua modernização", disse Tiago Lacerda, secretário de Estado da Copa, ao comentar sobre a decisão de abrir o local para visitação pública.

Assim, serão distribuídos 15 mil ingressos para visitação do público ao Mineirão na sexta-feira - a cerimônia de inauguração e o show do Jota Quest acontecerão no palco montado do lado de fora do estádio. No sábado e no domingo, estarão disponíveis 20 mil entradas para dois turnos de visita por dia, sendo um no período da manhã e outro à tarde.

Apesar da inauguração acontecer na sexta-feira, o Mineirão só receberá o primeiro jogo no dia 3 de fevereiro, quando acontece o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Reformado ao custo de R$ 695 milhões, o estádio em Belo Horizonte terá três partidas da Copa das Confederações, em junho de 2013, e mais seis na Copa de 2014.

O Mineirão é o segundo dos 12 estádios brasileiros que estão sendo reformados ou construídos para a Copa de 2014 a ser oficialmente entregue. O primeiro foi o Castelão, cuja inauguração aconteceu no domingo, em Fortaleza, também sem a realização de um jogo de futebol. E os demais devem ficar prontos ao longo do ano que vem.