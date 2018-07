Mineirão é reaberto ao público com discursos e festa, mas sem futebol

BELO HORIZONTE - O Mineirão foi reaberto ao público na tarde desta sexta-feira, com uma cerimônia que contou com discursos de diversas autoridades e uma pequena festa que acabará com o show da banda Jota Quest - jogo de futebol, porém, só a partir do dia 3 de fevereiro. Depois de dois anos e meio de obras, para uma ampla reforma, o estádio está pronto para ser o palco de Belo Horizonte na Copa das Confederações de 2013 e na Copa do Mundo de 2014.

Dos 12 estádios brasileiros que estão sendo construídos ou reformados para receber a Copa de 2014, o Mineirão é o segundo a ser inaugurado - no último domingo, o Castelão, em Fortaleza, teve a honra de ser o primeiro. Os demais devem ser entregues ao longo do ano que vem, sendo que quatro deles ainda no primeiro semestre, por serem sede da Copa das Confederações em junho (Rio, Brasília, Salvador e Recife).

Assim como aconteceu no último domingo no Castelão, a presidente Dilma Rousseff foi nesta sexta-feira à inauguração do Mineirão. Junto com uma comitiva de políticos e autoridades, ela visitou o estádio, cuja reforma consumiu R$ 665,8 milhões, ficando com capacidade para 62.160 torcedores. Depois, participou da cerimônia oficial de entrega das obras - para completar a festa, ainda haverá show do Jota Quest para o público.

A cerimônia começou com uma mensagem gravada em vídeo pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter, que parabenizou os envolvidos na entrega da obra. Na sequência, começaram os discursos das autoridades. O prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda, disse ser um "momento histórico, talvez mais importante do que a própria inauguração do estádio (em 1965)". O ministro do Esporte, Aldo Rebelo, optou por exaltar o futebol brasileiro.

Em seu discurso, o governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia, ressaltou o fato de o Mineirão estar sendo entregue "no prazo contratual e nos valores previstos da licitação". Para completar a cerimônia, a presidente Dilma Rousseff chegou a dar o simbólico primeiro chute em uma bola no novo estádio antes de fazer seu pronunciamento. Empolgada, ela citou um cântico que tinha sido cantado pelo coral da festa: "O Mineirão voltou".

Dilma começou sua fala parabenizado os trabalhadores que fizeram a reforma do estádio. "Gostaria de cumprimentar todos aqueles que trabalharam para que esse projeto, que encanta nossos olhos, fosse concluído. Parabéns a todos os trabalhadores que ajudaram a transformar esse maravilhoso estádio e a todos os mineiros", afirmou a presidente, que chegou a lembrar da época de sua juventude, quando frequentava o Mineirão.

Apesar do fim das obras e da inauguração realizada nesta sexta-feira, o primeiro jogo de futebol no novo Mineirão acontecerá apenas no dia 3 de fevereiro: será o clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro. O estádio em Belo Horizonte receberá três jogos na Copa das Confederações, em junho de 2013, e mais seis na Copa do Mundo de 2014 - nos dois casos, será palco de uma das semifinais.