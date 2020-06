Dia dos Namorados: Mineirão promove jantar romântico para casal 'rival'

O Estádio do Mineirão promoveu um jantar para um casal formado por um torcedor do Atlético-MG e uma torcedora do Cruzeiro. A ação, promovida em parceria com uma marca de cervejas, tinha como intuito celebrar o Dia dos Namorados e homenagear Thiago Santos, o atleticano, que é motoboy e não parou de trabalhar em meio a pandemia da covid-19.

A surpresa teve início quando Thiago foi chamado para realizar uma entrega nas propriedades do estádio e se deparou com sua mulher, Bárbara Santos. Um jantar a luz de velas dentro dos gramados do Gigante da Pampulha estava à espera do casal.

Leia Também Jogos decisivos do Corinthians para a conquista do Paulistão de 95 vão passar na TV

“Foi um momento único e inesquecível. Já vi muito jogo importante no Mineirão, bem ali no gramado onde nos sentamos para jantar. Sou apaixonado por futebol, sempre levo o meu filho para o campo. Não poderia ter tido uma surpresa mais especial para mim”, revelou Thiago.

O entregador não desconfiou de nada, já que toda a ação foi realizada na última quarta-feira (10). De acordo com a organização do jantar surpresa, os protocolos de prevenção à covid-19, elaborados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foram seguidos à risca.

“A emoção sempre acompanhou de perto a trajetória do Mineirão. Mesmo com o estádio de portas fechadas para o público em função deste momento difícil que toda a sociedade atravessa, foi possível usar a criatividade e proporcionar, com segurança, um dia especial e repleto de alegria na vida deste casal frequentador do Mineirão”, afirmou Ludmila Ximenes, integrante do setor de relações institucionais do estádio.

O registro de como tudo ocorreu será público nesta sexta-feira, Dia dos Namorados, nas redes sociais do Mineirão e da cervejaria parceira.