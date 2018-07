Mineirão será reinaugurado nesta sexta. Mas bola só rola em fevereiro

BELO HORIZONTE – Depois de dois anos e meio de obras, o principal palco do futebol mineiro será reaberto ao público. O Estádio Governador Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, será oficialmente reinaugurado nesta sexta-feira depois de passar por uma reforma completa para poder sediar jogos da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014. Mas os portões da arena serão abertos, em evento que terá a presença até da presidente Dilma Rousseff, apenas simbolicamente, pois a bola só vai rolar no local em 3 de fevereiro, quando o Mineirão sediará um clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro pela primeira rodada do Campeonato Mineiro.

A modernização do estádio, inaugurado em 1965, é resultado de um investimento de R$ 666,3 milhões, por meio de parceria entre o governo estadual e o consórcio Minas Arena, que terá direito de explorar o local por 25 anos. Entre as alterações, que consumiram 717 toneladas de concreto e 9 mil toneladas de aço, está a instalação de uma cobertura autolimpante, o rebaixamento do campo em mais de 3 metros, para melhorar a visibilidade, e a instalação de painéis e uma usina para captação de energia solar e sua transformação em energia elétrica, com capacidade para abastecer cerca de mil residências.

O estádio terá capacidade para 62.160 torcedores nas arquibancadas inferior e superior, além de mais 2.024 assentos em 98 camarotes. A arena – que o governo classifica de multiuso – também terá 58 bares e lanchonetes e 47 lojas, além de uma esplanada de 80 mil metros quadrados em seu entorno. No estacionamento haverá 2.925 vagas, sendo 2.670 destinadas a veículos comuns e 255 para deficientes, motos, bicicletas, carga e descarga e veículos dos bombeiros e polícia.

Mas o uso do novo espaço ainda gera atritos. A direção do Cruzeiro já assinou contrato com o Minas Arena para o Cruzeiro realizar no local todos os jogos em que tiver mando de campo. O clube também terá participação na verba arrecadada com estacionamento, lojas e o bar temático do Cruzeiro que funcionará no estádio, além da bilheteria. Mas os termos oferecidos pelo consórcio não agradaram ao presidente do Galo, Alexandre Kalil. Em entrevista à rádio Itatiaia, ele afirmou que o time não vai “enriquecer ninguém” e declarou que o Atlético pode optar por mandar seus jogos no Estádio Independência, que passará por reforma para ampliação da atual capacidade de 23 mil para 40 mil torcedores.

Segundo Kalil, entre as propostas do Minas Arena estão a cessão de 22% da renda bruta, um camarote e participação na renda líquida do estacionamento. “Esse foi o 'modelinho' que mandaram para mim. O Atlético só joga no Mineirão se participar (dos lucros)”, declarou. "Lindo é pagar salário em dia, montar time, fazer 72 pontos no Brasileiro, ser campeão do Mineiro invicto. Não adianta pressão. Se alguém tem interesse em que o Atlético-MG jogue no Mineirão, que venha com conversa de gente grande”, acrescentou.

POLÊMICAS

O Mineirão também será reinaugurado em meio a diversas polêmicas. A mais recente delas foi a constatação, por meio de vistoria conjunta do Ministério Público Federal (MPF) em Minas e do Ministério Público Estadual (MPE), de que, às vésperas do fim das obras, várias normas de acessibilidade haviam sido desrespeitadas, incluindo a falta de lugares para pessoas obesas ou com mobilidade reduzida, de guichês, bebedouros e telefones acessíveis e de sinalizações entre outras.

Integrantes do governo que se reuniram com a procuradora Silmara Goulart e o promotor de Justiça Rodrigo Filgueiras, entre eles o titular da Secretaria de Estado Extraordinária para a Copa do Mundo (Secopa), Tiago Lacerda, se recusaram a assinar um termo de ajustamento de conduta (TAC) com a alegação de que as adaptações serão realizadas “espontaneamente”. Por meio de sua assessoria, a Secopa informou que a vistoria foi feita no início de dezembro, antes da finalização das obras, e que os problemas vão ser sanados. Na quinta-feira, o MPF e o MPE fizeram nova vistoria no estádio, mas o resultado não foi divulgado.

Antes disso, a Justiça Federal já havia determinado o bloqueio de bens de integrantes do governo do Estado, do escritório Gustavo Penna Arquitetos & Associados, autor do projeto de reforma, e do coordenador do Grupo Executivo da Copa do Mundo e secretário executivo do Ministério do Esporte, Luís Manuel Rebelo Fernandes. O bloqueio de bens atendeu a pedido do MPF, que apontou diversas ilegalidades na escolha do escritório de arquitetura, contratado pelo governo mineiro, sem licitação, por R$ 17,8 milhões. O processo ainda tramita na 10ª Vara da Justiça Federal em Belo Horizonte.