Mineiros acreditam em fase de grupos fácil para o Brasil na Copa do Mundo

BELO HORIZONTE - Torcedores de Belo Horizonte deram uma pausa na correria do trabalho para assistir ao sorteio dos grupos da Copa do Mundo no Centro da capital mineira. Lojas de eletrodomésticos na região ficaram animadas com a vibração de algumas dezenas de pessoas, principalmente quando eram anunciados os adversários do Brasil na competição.

O comerciante Robson de Paula Silva, de 22 anos, comemorou a chave com adversários que considerou "fáceis" e acredita que o resultado do sorteio ajudará a fazer com que a seleção brasileira atue em Belo Horizonte. O Mineirão sediará a partida entre o primeiro colocado do Grupo A (do Brasil) contra o segundo do Grupo B. "Só o México que pode dar algum trabalho, mas acho que ficou fácil sair em primeiro (do grupo)", avaliou.

Já o motoboy Evandro Gonçalves, de 30, que admitiu ter dado "uma pausa" no trabalho para acompanhar o sorteio, torcia para que os brasileiros enfrentassem ao menos mais uma seleção europeia que tenha ganhado a Copa do Mundo ainda na primeira fase. Otimista, ele acredita que o Brasil se classificará "sem problemas" contra quaisquer adversários. "A gente já podia eliminar algum mais forte no começo e o time (brasileiro) ficaria mais confiante", avaliou.