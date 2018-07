'Minha meta é ser dirigente do Santos', conta o ex-lateral Léo

Fora dos gramados, o ex-lateral Leonardo Bastos, um dos jogadores na lista dos que mais atuaram com a camisa santista, com 455 jogos, reencontrou os torcedores do Santos no 'Memofut', palestra organizada pelo Museu do Futebol, neste fim de semana, em São Paulo. O encontro matou a saudade e curiosidade dos torcedores, que logo questionavam se o ídolo teria a intenção de se tornar treinador. Para a surpresa, Léo disse que não tem essa pretenção: "não saberia lidar com um cara como eu no comando".

Em entrevista ao Estado, o jogador comentou sobre seu próximo objetivo. "Estou me preparando para, em um futuro próximo, fazer o que o Edu Gaspar faz hoje no Corinthians. Minha meta é ser um dirigente do Santos". O craque ainda revelou sua frustração com a aposentadoria no Santos, comentou sobre o atacante Neymar e garantiu a descontração do evento ao ser questionado, mais uma vez, sobre uma das grandes polêmicas que marcou sua carreira, o questionamento ao Barcelona no Mundial da Fifa. "Falei mesmo (vamos ver se o Barcelona é isso tudo), e fui lá e vi, era tudo isso mesmo".

Como foi o reencontro com os torcedores santistas?

Foi ótimo poder falar mais sobre minha carreira, matar algumas curiosidades do torcedor sobre os bastidores e eventos que aconteceram. É bom mostrar como um atleta vê o outro, como funciona o mundo do futebol.

Agora aposentado, o que está fazendo?

Estou estudando para aquilo que sempre falei que queria fazer, que é assumir um cargo em que pudesse ajudar o Santos. Estou me preparando para, em futuro próximo, fazer o que o Edu Gaspar faz hoje no Corinthians. Minha meta é ser um dirigente do Santos.

Se arrepende de algo que aconteceu na carreira?

Me arrependo de algumas polêmicas em que me envolvi. Falei muita coisa de cabeça quente. Penso que, em algumas situações, poderia ter falado de uma outra forma, ou até mesmo, não ter comentado nada.

Você acha que algumas polêmicas, como quando você falou 'vamos ver se o Barcelona é isso tudo', poderia ter evitado?

Acho que nesse caso faz parte do futebol. Falei o que pensava. Muita gente me pergunta sobre quando questionei se o Barcelona era tudo isso, e eu digo, falei mesmo, e fui lá e vi, era tudo isso mesmo. É complicado, não tinha como ganhar.

O que o futebol deixou para você?

O futebol deixou tudo pra mim. Amigos, histórias, títulos e frustrações.

Como foi a última passagem pelo Santos?

Já não tinha aquela alegria que sempre tive. Estava vendo coisas no clube que não concordava, me deparei com companheiros chateados, que não sabiam se continuavam ou não no clube. A direção não ajudava e isso faz o rendimento cair, o ambiente não era o mesmo.

Encerrou sua carreira como desejava?

Longe disso. A minha expectativa era ter um jogo de despedida, poder me despedir do torcedor e isso não aconteceu. Talvez se tivesse sido de uma outra forma, ter engolido algumas coisas, ou ter agido diferente, poderia ter tido tudo isso, mas não seria eu.

Você seria treinador?

Não! Eu não saberia lidar com um cara como eu no comando. Ser dirigente sim, porque sei o que um jogador precisa. Também sei lidar com um atleta que está encerrando a carreira, não quero que passem pelo que passei. Jogador que tem história no clube tem de ser tratado como o Rogério Ceni foi no São Paulo.

O que tem para falar sobre o Santos?

O Santos para mim é tudo, o meu desejo é que o torcedor continue acreditando e apoiando o clube, que o abrace e vivencie cada dia a dia.

E sobre o Neymar?

Ele dispensa comentários, como atleta e como pessoa. Como amigo, posso dizer que a alegria dele incomoda muita gente.